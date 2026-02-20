Bimbo di Napoli l’ospedale | Condizioni in rapido peggioramento

Un bambino di Napoli sta peggiorando velocemente le sue condizioni di salute, secondo quanto comunica l’ospedale Monaldi. La famiglia ha riferito che il piccolo ha subito gravi ustioni al torace e al volto, dopo un incidente domestico. I medici stanno monitorando attentamente il suo stato, che si aggrava di ora in ora. La salute del bambino resta sotto stretta osservazione, mentre i medici cercano di intervenire al meglio. La situazione resta critica e in evoluzione.

"Condizioni in rapido peggioramento": è questo l'ultimo bollettino diffuso dall'ospedale Monaldi sulle condizioni del bambino napoletano al centro del caso del cuore "bruciato". Nelle ultime 12 ore, spiegano i sanitari, il quadro clinico ha registrato " un ulteriore, progressivo e rapido peggioramento ". Il piccolo era stato sottoposto due mesi fa a un intervento per l'impianto di un organo risultato poi compromesso. Un caso di rilevanza mediatica che ha sollevato interrogativi e acceso un dibattito medico e giudiziario. Da allora il bambino è rimasto ricoverato, sostenuto dall'Ecmo, il macchinario che garantisce ossigenazione e circolazione extracorporea, mantenendolo in vita.