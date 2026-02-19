Bimbo trapiantato con cuore bruciato la mamma | È sempre più grave | in centinaia pregano a Nola sotto la pioggia

A Nola, centinaia di persone si sono radunate sotto la pioggia per sostenere un bambino di 2 anni, recentemente sottoposto a un trapianto di cuore dopo un grave incidente. La causa del ricovero rimane sconosciuta, ma il bambino appare in condizioni sempre più critiche, secondo la mamma. La folla, armata di candele e preghiere, ha voluto mostrare vicinanza alla famiglia in un momento difficile. La situazione del piccolo preoccupa tutti, e il suo stato di salute resta sotto stretta osservazione.