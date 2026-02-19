Bimbo trapiantato con cuore bruciato la mamma | È sempre più grave | in centinaia pregano a Nola sotto la pioggia
A Nola, centinaia di persone si sono radunate sotto la pioggia per sostenere un bambino di 2 anni, recentemente sottoposto a un trapianto di cuore dopo un grave incidente. La causa del ricovero rimane sconosciuta, ma il bambino appare in condizioni sempre più critiche, secondo la mamma. La folla, armata di candele e preghiere, ha voluto mostrare vicinanza alla famiglia in un momento difficile. La situazione del piccolo preoccupa tutti, e il suo stato di salute resta sotto stretta osservazione.
Corteo sotto la pioggia a Nola per il bimbo di 2 anni trapiantato con il cuore bruciato. La mamma esausta: "Mio figlio è sempre più grave".
Bimbo trapiantato col cuore bruciato, la mamma: “Mi appello al Papa, aiutatemi a trovare un cuoricino per mio figlio”La madre di un bambino di due anni, sottoposto a un trapianto di cuore con danni irreversibili, si rivolge al Papa per chiedere aiuto.
“Serve cuore nuovo, domani potrebbe essere tardi”: corsa contro il tempo per il bimbo trapiantato con organo “bruciato”Domani potrebbe essere tardi per il piccolo di 2 anni e mezzo, che ha bisogno di un trapianto urgente.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Bimbo trapiantato con cuore danneggiato, il numero degli indagati potrebbe salire. Mentre la mamma del piccolo Domenico, il bambino di Napoli al quale è stato trapiantato un cuore danneggiato, resta accanto al suo bambino, le indagini vanno avanti. Il caso, che da giorni sta
Il bimbo con il cuore bruciato, in arrivo nuovi indagati. E' destinata ad allargarsi l'inchiesta sul piccolo Domenico, il bimbo partenopeo cui è stato trapiantato un cuore giunto al Monaldi di Napoli danneggiato a causa di una serie di imperizie su cui ora
Il bimbo trapiantato con il cuore danneggiato. In corso a #Nola la fiaccolata per il piccolo Domenico. La partenza da piazza Duomo. Un momento di pregheria ma anche di condivisione per sostenere la famiglia in questo momento tra i più difficil
#bimbo trapiantato, speranze al lumicino. L'esperto: «Ora il piccolo Domenico ha diritto a fine degna, stiamo vicini alla famiglia»