Bimbo trapiantato a Napoli mamma | Per ora resta in lista

Il bambino di due anni, trasferito all'ospedale Monaldi di Napoli, rimane in lista di attesa per un nuovo trapianto dopo aver subito un fallimento del primo intervento di cuore il 23 dicembre. La madre spiega che, al momento, non ci sono alternative e il suo piccolo continua a ricevere supporto vitale. La famiglia spera in un esito positivo, mentre il bambino è ancora collegato alle apparecchiature di assistenza cardiaca.
(Adnkronos) – Resta per ora nella lista trapianti il bimbo di due anni attaccato alla macchina salvavita all'ospedale Monaldi di Napoli dopo il trapianto di cuore fallito del 23 dicembre scorso. Il consulto tra i primari dell'ospedale previsto per oggi è terminato e la donna ha spiegato che "le sue condizioni sono stazionarie. Per oggi mi hanno confermato che resta ancora trapiantabile, domani faranno un'altra valutazione. L'unica cosa è questa. È una giornata ansiosa. C'è sempre una speranza. Domani vedremo". La mamma del bimbo ha poi confermato di aver "chiesto un terzo parere perché volevo altri pareri, non mollo, non devo mollare".
