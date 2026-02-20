Bimbo di 15 mesi morto per ingestione di cocaina svolta nelle indagini

Un bambino di 15 mesi è morto dopo aver ingerito cocaina, una tragedia che ha spinto le forze dell’ordine a indagare più a fondo. Gli investigatori hanno scoperto che la sostanza era stata lasciata in casa da adulti, causando la tragica fatalità. La scoperta ha portato a un cambio di prospettiva, trasformando un evento inizialmente considerato un incidente in un caso di possibile responsabilità umana. Le indagini continuano per chiarire ogni dettaglio.

AGI - Quella che la scorsa estate era apparsa come una tragedia inspiegabile, una fatalità, si è rivelata essere in realtà un caso di omicidio. Il bambino di soli 15 mesi deceduto lo scorso agosto a Vasto (Chieti), in Abruzzo, non è morto per cause naturali o per un banale incidente domestico. A ucciderlo è stata un' intossicazione acuta causata dall'ingestione di cocaina trovata all'interno della sua abitazione. Per questo la madre del bimbo è indagata per omicidio colposo e dovrà affrontare anche l'imputazione per false informazioni al pubblico ministero.