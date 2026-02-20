Bimbo di 15 mesi morto per ingestione di cocaina svolta nelle indagini

Da agi.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bambino di 15 mesi è morto dopo aver ingerito cocaina, una tragedia che ha spinto le forze dell’ordine a indagare più a fondo. Gli investigatori hanno scoperto che la sostanza era stata lasciata in casa da adulti, causando la tragica fatalità. La scoperta ha portato a un cambio di prospettiva, trasformando un evento inizialmente considerato un incidente in un caso di possibile responsabilità umana. Le indagini continuano per chiarire ogni dettaglio.

AGI - Quella che la scorsa estate era apparsa come una  tragedia inspiegabile, una fatalità, si è rivelata essere in realtà un caso di  omicidio. Il  bambino di soli 15 mesi  deceduto lo scorso agosto a  Vasto (Chieti), in Abruzzo, non è morto per cause naturali o per un banale incidente domestico. A ucciderlo è stata un' intossicazione acuta  causata dall'ingestione di  cocaina  trovata all'interno della sua abitazione. Per questo la  madre del bimbo  è indagata per  omicidio colposo  e dovrà affrontare anche l'imputazione per  false informazioni al pubblico ministero. Le prime indagini e le ipotesi iniziali.🔗 Leggi su Agi.it

bimbo di 15 mesi morto per ingestione di cocaina svolta nelle indagini
© Agi.it - Bimbo di 15 mesi morto per ingestione di cocaina, svolta nelle indagini

Leggi anche: Vasto, bimbo morto per ingestione di cocaina: da sospetta morte in culla a inchiesta per omicidio colposo

Leggi anche: Vasto, bimbo morto per ingestione di cocaina: "La mia assistita è stupita", parla il legale

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Bambino muore a 15 mesi per ingestione di cocaina: madre sotto accusa a Vasto; Vasto, bambino morto a 15 mesi: aveva ingoiato cocaina in casa; Napoli, trapianto cuore fallito per bimbo di 2 anni. 6 medici indagati; Ingoia cocaina in casa, morto un bimbo di 15 mesi.

bimbo di 15 mesiBimbo muore a 15 mesi dopo aver ingerito cocaina trovata in casa a Vasto: madre indagata per omicidio colposoIl bimbo di 15 mesi morto a Vasto ad agosto non è deceduto per soffocamento ma per ingestione accidentale di una elevata quantità di cocaina ... fanpage.it

bimbo di 15 mesiIl bimbo di 15 mesi morto a Vasto aveva ingerito cocaina. La mamma accusata di omicidio colposoVasto, bimbo morto a 15 mesi: indagini rivelano ingestione di cocaina in casa. Procura chiarisce cause del decesso e responsabilità. blitzquotidiano.it