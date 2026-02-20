Un bambino con il cuore gravemente danneggiato ha ricevuto un trapianto, ma il suo cuore si è bruciato a causa di complicazioni. La causa principale è stata una grave infezione che ha compromesso l’organo trapiantato. I medici hanno avviato le cure palliative, come richiesto dalla famiglia, per alleviare il dolore e accompagnare il bambino verso la fine. L’ospedale Monaldi ha approvato il piano di assistenza condivisa, mentre i genitori sperano in un sostegno adeguato in questa fase difficile.

Non c'è più nulla da fare per il bambino al quale è stato trapiantato un cuore danneggiato. "Abbiamo presentato con la famiglia istanza per la Pianificazione condivisa delle cure, l’ospedale Monaldi ha accettato. Venerdì 20 febbraio ci sarà il primo accesso per l’inizio del percorso terapeutico. Purtroppo tolta la sedazione, il bambino non si è svegliato", ha spiegato l’avvocato Francesco Petruzzi, il legale dei genitori di Domenico, a Diritto e Rovescio in onda su Rete 4. Con lui c’era la signora Patrizia, la madre del bimbo di due anni che ha ribadito di non voler lasciare il figlio solo finché respira. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Bimbo col cuore bruciato, "iniziate le cure per il dolore": come lo accompagnano alla morte

Leggi anche: Bambino con il cuore bruciato, la mamma Patrizia in tv: «Per il mio piccolo guerriero non ci sono più speranze. Iniziate le cure per il dolore, ora potete lasciarlo andare»

Leggi anche: Bimbo trapiantato, la mamma di Domenico: "Iniziate le cure per il dolore"

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.