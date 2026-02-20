Bimbo con il cuore bruciato il bollettino dei medici | Condizioni in rapido peggioramento

Il piccolo Tommaso, due anni, ha subito un trapianto di cuore danneggiato ed ora le sue condizioni si aggravano rapidamente. I medici dell’ospedale Monaldi di Napoli riferiscono che il suo cuore, già compromesso, mostra segnali di peggioramento continuo. I genitori sono preoccupati per l’evoluzione della salute del bambino, che necessita di cure intensive. La situazione resta critica e i medici monitorano attentamente ogni cambiamento.

INTERVISTA Jennifer Garner: "L'equilibrio tra maternità e lavoro è difficile. Perdi sempre un po' te stessa" Stanno peggiorando le condizioni del piccolo Tommaso, il bimbo di due anni ricoverato all'ospedale Monaldi di Napoli dopo essere stato sottoposto al trapianto di un cuore danneggiato. Dopo il "no" dei medici a un nuovo trapianto, il bambino ha iniziato il percorso per l'alleviamento delle sofferenze. Ulteriori aggiornamenti, purtroppo non positivi, sono arrivati nel bollettino diffuso oggi, venerdì 20 febbraio, dal personale medico dell'ospedale: "Nelle ultime 12 ore, le condizioni cliniche del paziente hanno registrato un ulteriore, progressivo e rapido peggioramento".🔗 Leggi su Today.it

