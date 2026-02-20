Bambino con cuore bruciato medici | Condizioni in rapido peggioramento errato parlare di cure palliative considerato il coma

Il bambino di 2 anni e tre mesi ha subito un trapianto di cuore e sta vivendo un peggioramento rapido delle sue condizioni. I medici spiegano che il suo stato non permette di parlare di cure palliative, perché si trova in coma. La situazione si aggrava di giorno in giorno, e le équipe sanitarie stanno valutando le prossime mosse. La famiglia attende aggiornamenti sulla sua stabilità clinica. La speranza resta alta, ma la battaglia continua.

I medici hanno spiegato che quella che sarà messa in atto non può ritenersi "una terapia del dolore" in quando il paziente si trova in stato comatoso ed è un errore "parlare di cure palliative" Le condizioni di salute del bambino di 2 anni e tre mesi al quale è stato trapiantato un cuore "bruciato" sono in rapido peggioramento. Il bambino è in coma, ha avuto una crisi settica e ha un'emorragia cerebrale in corso. La Procura indaga sul cuore bruciato del bimbo di due anni: al centro espianto, trasporto e gestione del ghiaccio secco tra Napoli e Bolzano.