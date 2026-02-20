Bimbo col cuore bruciato una sottoscrizione per mettere a disposizione un sostegno concreto

Un bambino di due anni e mezzo, con il cuore bruciato, è al centro di una chiamata collettiva. La causa è un grave incendio che ha causato ustioni estese sul suo organismo, lasciandolo in condizioni critiche. I medici dell’ospedale stanno facendo tutto il possibile, ma ora serve un aiuto concreto. Per sostenere le cure e le spese future, è stata avviata una raccolta fondi con una sottoscrizione aperta a tutti. La comunità si mobilita per offrire un sostegno reale a questo piccolo che lotta tra la vita e la morte.

È uno di quei momenti che chiama a raccolta tutti. Ché di fronte a un bimbo così piccino, appena due anni e mezzo, in bilico tra la vita e la morte, coi tubicini dell’Ecmo che gli permettono di respirare, senza più (almeno per ora) la prospettiva di un futuro davanti, per lui, scricciolo, che ha un’età che si conta ancora in mesi, non si può guardare dall’altra parte. Che colpa ne ha, questo bambino che ha ricevuto per sbaglio un cuore “bruciato”, che doveva tornare alla vita e invece s’è ritrovato in mezzo a un incubo, che è così innocente, così fragile? La vicenda del trapianto all’ospedale Monaldi di Napoli, a noi di Libero, ha colpito parecchio.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Bimbo col cuore bruciato, una sottoscrizione per mettere a disposizione un sostegno concreto Leggi anche: Bimbo col cuore bruciato, Comitato degli Esperti dice ‘no’ ad un nuovo trapianto per il bimbo Leggi anche: Bimbo col cuore bruciato, i genitori convocati d’urgenza in ospedale Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il bimbo col 'cuore bruciato' è stabile ma grave. Al Monaldi arrivano gli ispettori del ministero; Cosa può succedere adesso al bimbo col cuore bruciato; Bimbo col cuore bruciato, per i medici del Monaldi il trapiano è ancora possibile: ma è corsa contro il tempo; Il bimbo con il cuore bruciato non è più trapiantabile, ma il medico vuole rioperarlo. La mamma: Non mollo. Bimbo col cuore bruciato, come lo accompagnano alla morte: le ultime newsBimbo cuore bruciato dopo un trapianto non riuscito: avviata la pianificazione condivisa delle cure. Il dolore e l’appello della madre. notizie.it Bambino col cuore bruciato, prelievo e ghiaccio secco: l’inchiesta arriva a BolzanoMentre il bimbo a cui è stato trapiantato il cuore bruciato a Napoli resta flebilmente appeso a un macchinario in ospedale ed è stato dichiarato «non ... ilmessaggero.it Bimbo con il cuore bruciato, lo straziante annuncio della mamma - facebook.com facebook