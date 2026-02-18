Bimbo col cuore bruciato Comitato degli Esperti dice ‘no’ ad un nuovo trapianto per il bimbo

Un bambino con il cuore danneggiato a causa di un incendio ha ricevuto un rifiuto per un nuovo trapianto. La decisione è arrivata dopo una riunione dell’Heart Team all’Ospedale Monaldi di Napoli, convocata dall’Azienda ospedaliera e coinvolgendo i principali specialisti italiani in pediatria. Durante l’incontro, i medici hanno valutato il caso complesso del piccolo e hanno deciso di non procedere con il trapianto, ritenendo che i rischi fossero troppo elevati. La famiglia aspetta ora nuove possibilità di cura.

Si è svolta all'Ospedale Monaldi di Napoli una riunione cruciale dell'Heart Team, convocata dall'Azienda ospedaliera e aperta al confronto con i maggiori specialisti italiani in ambito pediatrico. Un summit atteso, carico di aspettative, che avrebbe dovuto chiarire definitivamente il percorso clinico del piccolo paziente. Al termine del lungo confronto è arrivata una decisione difficile. Il bambino, infatti, non verrà sottoposto a un nuovo intervento chirurgico. L'esito dell'incontro è stato definito negativo dal punto di vista terapeutico, poiché non sono emerse condizioni tali da giustificare un'ulteriore operazione.