Bimbo col cuore bruciato i genitori convocati d’urgenza in ospedale
Un bambino di otto anni ha riportato ustioni al cuore dopo un incidente domestico, e i suoi genitori sono stati chiamati immediatamente in ospedale. La famiglia si è precipitata nel pronto soccorso poco dopo che i medici hanno scoperto le gravi ferite del piccolo, causate da un focolaio di fuoco in casa. La scena si è svolta tra l’ansia e la preoccupazione, mentre i sanitari lavorano per stabilizzare il bambino.
La chiamata è arrivata nelle prime ore della mattina, quando la speranza sembrava sospesa tra prudenza e attesa. All’ospedale Monaldi di Napoli si è riaccesa una luce per il piccolo Domenico, il bimbo di appena due anni e tre mesi ricoverato in Terapia Intensiva dopo il drammatico trapianto del 23 dicembre scorso. La madre, Patrizia Mercolino, è stata convocata d’urgenza dai sanitari: un nuovo cuore è disponibile e sarebbe compatibile. Una notizia che ha iniziato subito a circolare negli ambienti ospedalieri, alimentando un misto di emozione e cautela. A confermare l’allerta è stato anche il legale della famiglia, Francesco Petruzzi, intervenuto in collegamento con Rete 4.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Bimbo col cuore bruciato, possibile nuovo trapianto disponibile: mamma convocata d'urgenza in ospedaleUn bambino con il cuore danneggiato da ustioni gravi potrebbe ricevere un nuovo organo, e la mamma è stata chiamata urgentemente al Monaldi di Napoli.
Bimbo trapiantato al Monaldi, i genitori convocati d’urgenza in ospedale: ipotesi nuovo cuore disponibileI genitori di un bambino trapiantato al Monaldi sono stati chiamati subito in ospedale dopo che i medici hanno trovato un possibile cuore compatibile.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Cosa può succedere adesso al bimbo col cuore bruciato; Bimbo con il cuore bruciato, in campo un team nazionale per il trapianto bis. Il superteste 3 ore dai pm; Bimbo col cuore bruciato, per i medici del Monaldi il trapiano è ancora possibile: ma è corsa contro il tempo; Bimbo col cuore bruciato: attesa per la decisione sul trapianto.
Bimbo col cuore bruciato a Napoli, Meloni chiama la madre Patrizia: Stiamo facendo il possibilePatrizia Mercolino, madre del bambino di Napoli al quale è stato trapiantato un cuore bruciato, è stata chiamata dalla premier Giorgia Meloni ... virgilio.it
Un nuovo organo disponibile per il bambino col cuore bruciato: oggi le verifiche e la decisione sul secondo trapiantoSi attende il responso sulla compatibilità, ma anche sulla reale possibilità per il piccolo di tornare in sala operatoria. Ci sono altri possibili riceventi. Chi decide e in base a cosa ... today.it
La madre del bimbo di Napoli a cui è stato trapiantato un cuore danneggiato, è stata convocata all'ospedale Monaldi, dove il piccolo è ricoverato. C'è un nuovo cuore disponibile ma non si sa se sia compatibile #ANSA facebook
Bimbo trapiantato, la madre convocata all'ospedale Monaldi: "Possibile nuovo cuore" #napoli x.com