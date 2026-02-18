Bimbo col cuore bruciato i genitori convocati d’urgenza in ospedale

Un bambino di otto anni ha riportato ustioni al cuore dopo un incidente domestico, e i suoi genitori sono stati chiamati immediatamente in ospedale. La famiglia si è precipitata nel pronto soccorso poco dopo che i medici hanno scoperto le gravi ferite del piccolo, causate da un focolaio di fuoco in casa. La scena si è svolta tra l’ansia e la preoccupazione, mentre i sanitari lavorano per stabilizzare il bambino.

La chiamata è arrivata nelle prime ore della mattina, quando la speranza sembrava sospesa tra prudenza e attesa. All’ospedale Monaldi di Napoli si è riaccesa una luce per il piccolo Domenico, il bimbo di appena due anni e tre mesi ricoverato in Terapia Intensiva dopo il drammatico trapianto del 23 dicembre scorso. La madre, Patrizia Mercolino, è stata convocata d’urgenza dai sanitari: un nuovo cuore è disponibile e sarebbe compatibile. Una notizia che ha iniziato subito a circolare negli ambienti ospedalieri, alimentando un misto di emozione e cautela. A confermare l’allerta è stato anche il legale della famiglia, Francesco Petruzzi, intervenuto in collegamento con Rete 4.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

