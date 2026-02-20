Bimbo col cuore bruciato l’annuncio dell’avvocato della famiglia | La cosa più umana da fare

Il bambino di due anni, con il cuore gravemente danneggiato, ha subito un trapianto all’ospedale Monaldi di Napoli. L’avvocato della famiglia afferma che la decisione più umana è stata quella di procedere con l’intervento, che rappresenta l’ultima speranza per il piccolo. Le ore finali sono state intense e di grande tensione, con i medici che hanno lavorato senza sosta per salvargli la vita. La famiglia attende ora notizie rassicuranti.

Le ultime ore sono state decisive, e drammatiche, per il bimbo di 2 anni sottoposto a trapianto di cuore all’ospedale Monaldi di Napoli. Dopo settimane di lotta tra speranze e timori, il quadro clinico ha subito un’accelerazione improvvisa verso il peggio, aprendo ufficialmente la fase più delicata e dolorosa del percorso di cura. Un confronto atteso, carico di tensione, si è svolto oggi tra i medici dell’ Azienda Ospedaliera dei Colli, la madre del piccolo e il consulente nominato dalla famiglia, segnando un passaggio cruciale nella gestione del caso. Secondo quanto comunicato dall’équipe sanitaria, nelle ultime 12 ore le condizioni del bambino «hanno registrato un ulteriore, progressivo e rapido peggioramento».🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

