Bimbo col cuore bruciato l' avvocato della famiglia attacca | Allora facciamo un' altra domanda

L’avvocato della famiglia denuncia che il bambino è stato gravemente danneggiato a causa di un errore medico. Il piccolo, con il cuore bruciato, ha subito danni irreversibili durante l’intervento. La famiglia chiede ora risposte chiare e una possibile alternativa terapeutica per salvarlo. La speranza è che si trovi un trattamento che possa migliorare le sue condizioni e permettergli di ricevere un nuovo trapianto. La vicenda rimane sotto stretta attenzione delle autorità sanitarie.

La "flebilissima speranza è che possa emergere una terapia alternativa per poter riportare il bambino in parametri tali da poter essere nuovamente trapiantabile". Lo dice l'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del bambino di Nola che ha subito un trapianto di cuore danneggiato, letteralmente "bruciato" dal ghiaccio secco usato per conservare l'organo durante il trasporto. "Ci sono giorni di buio", prosegue l'avvocato, ospite di 4 di Sera su Rete 4, poche ore dopo la decisione del pool di super-esperti riuniti all'ospedale Monaldi di Napoli: il nuovo cuore trovato poche ore fa non è trapiantabile, le condizioni del bimbo di 2 anni sono ormai compromesse.