Bimbo col cuore bruciato come lo accompagnano alla morte | dolore infinito
Il 23 dicembre, un bambino con il cuore gravemente ustionato ha perso la vita, dopo aver subito gravi lesioni da un incendio. La causa dell’incidente resta ancora da chiarire, ma le ferite sul suo corpo raccontano di un dolore intenso e immediato. La famiglia, in attesa di un miracolo, si è trovata di fronte a un dramma che nessuno avrebbe immaginato. La comunità si stringe intorno ai genitori, mentre gli investigatori continuano le indagini per capire cosa sia realmente successo.
Doveva essere il giorno della rinascita. Il momento in cui tutto sarebbe cambiato. Invece, da quel 23 dicembre, la vita di una famiglia si è fermata in una stanza d’ospedale. Domenico, due anni, non si è più svegliato dopo il trapianto di cuore. E ora per lui è stato avviato un percorso che nessun genitore vorrebbe mai affrontare. Il trapianto e le complicazioni. Il piccolo era stato sottoposto a un delicato intervento per ricevere un nuovo cuore. Ma qualcosa non ha funzionato come previsto. Secondo quanto riferito dal legale della famiglia, il cuore trapiantato risultava danneggiato e non avrebbe mai garantito una reale ripresa.🔗 Leggi su Tvzap.it
