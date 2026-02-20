Bimba morta a Bordighera davanti casa un messaggio per la piccola | Riposa in pace da una mamma che ti pensa sempre

A Bordighera, nei pressi della casa dove il 9 febbraio è stata trovata morta la piccola Beatrice, è stato affisso un messaggio. La mamma ha scritto:

Nei pressi della casa in cui il 9 febbraio è stata trovata morta la piccola Beatrice, la bimba di 2 anni di Bordighera, è stato trovato un toccante messaggio affisso a un albero. "Che il tuo corpicino possa riposare in pace, piccolo angelo. Il mio cuore di mamma ti possa far trovare un po' di pace piccola beatrice. Riposa in pace angelo. Una mamma che ti pensa sempre". La madre è ancora in carcere a Genova accusata di omicidio preterintenzionale, stessa accusa rivolta anche al compagno della donna che si trova però a piede libero.