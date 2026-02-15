Bimba morta a Bordighera il gip | la mamma ha viaggiato in macchina con il cadavere della piccola
Il giudice ha stabilito che la madre di Beatrice ha percorso diversi chilometri in auto con il corpo della figlia ancora in vita, dopo averla trovata senza vita in casa del suo compagno. La donna avrebbe guidato per tornare a casa propria, nascondendo il decesso della bambina. La polizia ha trovato il cadavere nel bagagliaio dell’auto durante un controllo.
Imperia, 15 febbraio 2026 – La piccola Beatrice è deceduta in casa del compagno della madre, ore dopo la donna avrebbe guidato fino alla sua abitazione, con il cadavere in macchina. È la ricostruzione che il giudice per le indagini preliminari fa della delicata vicenda di Bordighera nell’ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere per Manuela A, sospettata di omicidio preterintenzionale nei confronti della figlia di 2 anni. Lo stesso reato è ipotizzato per il fidanzato, anche lui indagato, ma a piede libero. Secondo la tesi degli inquirenti, la bambina sarebbe morta tra la mezzanotte e le due del 9 febbraio, dunque ore prima che la madre chiamasse i soccorsi, alle 8. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
