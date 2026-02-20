Bimba di 2 anni morta a Bordighera prima della tragedia la mamma stava cercando di cambiare vita | i dettagli

Una bambina di due anni è morta a Bordighera, e la causa sembra essere legata a problemi di salute e difficoltà economiche della famiglia. La madre, che cercava di migliorare la sua vita, aveva recentemente iniziato a lavorare come assistente a domicilio di un anziano. Una testimone ha raccontato che la donna era molto preoccupata e stava facendo passi concreti per cambiare il suo destino. La scoperta del corpo ha lasciato la comunità senza parole.

Nuovi dettagli sul caso della bambina di 2 anni morta a Bordighera: una testimone riferisce che la madre stava cercando lavoro e tentava di dare una svolta alla sua vita. Nella testimonianza anche i dubbi attorno al nuovo compagno (definito "un amico") e ai lividi notati sulla bambina e sulla madre. Proseguono le indagini per omicidio preterintenzionale. Bordighera, la testimonianza su Manuela Aiello Attorno alla tragedia della bambina di due anni morta a Bordighera continuano a emergere nuovi elementi. Nelle ultime ore si sono aggiunte testimonianze che descrivono i giorni precedenti al dramma e la presunta volontà della madre, Manuela Aiello, di dare una svolta alla propria vita.