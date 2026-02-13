Bimba morta a Bordighera indagato anche il compagno della madre | la notte prima della tragedia erano insieme

La Procura di Imperia ha iscritto nel registro degli indagati anche il compagno della madre della bimba di 2 anni morta a Bordighera, dopo aver scoperto che la notte precedente alla tragedia erano insieme in casa. La donna e il suo compagno sono accusati di omicidio preterintenzionale, mentre gli investigatori cercano di capire se ci siano stati segni di violenza o omissioni che abbiano contribuito alla morte della piccola. Un dettaglio che appare chiave è che, secondo le prime ricostruzioni, la notte prima del decesso la bambina avrebbe avuto contatti con entrambi, alimentando le ipotesi sulla dinamica dell’accaduto

