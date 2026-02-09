Bordighera arrestata la mamma della bimba di 2 anni trovata morta in casa | ha lividi sul corpo

La mamma della piccola di due anni trovata senza vita in casa è stata arrestata. La donna aveva lividi sul corpo e ora si attende l’esito dell’autopsia per capire cosa sia successo. La comunità si chiede come siano potute accadere certe cose in una famiglia.

C’è una svolta nella tragedia di Bordighera, in provincia di Imperia, dove questa mattina una bambina di due anni è stata trovata morta in casa sua. La mamma della piccola, a seguito dei primi accertamenti sul caso, è stata arrestata con l’accusa di omicidio preterintenzionale. Sembrerebbe che un primo esame svolto dal medico legale sul corpo della piccola abbia smentito le dichiarazioni della donna. I soccorritori, intervenuti questa mattina, dopo la chiamata al 118 della madre della vittima, sono intervenuti tempestivamente ma non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso della piccola. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Bordighera, arrestata la mamma della bimba di 2 anni trovata morta in casa: ha lividi sul corpo Approfondimenti su Bordighera Morta Bimba di 2 anni morta in casa a Bordighera, lividi sul corpo. Arrestata la madre Una bambina di soli 2 anni è stata trovata senza vita nel suo letto a Bordighera, in località Morghe. Bimba di 2 anni morta in casa a Bordighera, arrestata la madre. "Aveva lividi sul corpo" La mamma di due anni trovata morta a Bordighera è stata arrestata. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Bordighera Morta Arrestata la mamma dalla bimba di 2 anni morta nel lettino a Bordighera: la piccola aveva lividi su tutto il corpoLa mamma della bimba di 2 anni morta a Bordighera è stata arrestata per omicidio preterintenzionale: i lividi sul corpo, inizialmente attribuiti a una ... fanpage.it Bimba di due anni trovata morta in casa a Imperia, arrestata la mamma: traumi sul corpo della piccolaLa donna nega ogni addebito ma la sua versione - secondo la procura - sarebbe smentita dalla relazione del medico legale ... adnkronos.com La Stampa. . È stata arrestata la madre della bambina di due anni morta nella mattina di lunedì 9 febbraio in una casa sulla collina Bordighera. Il magistrato ha disposto il fermo della donna, Manuela Aielo, 39 anni, al termine di un lungo interrogatorio che rima facebook Bordighera: furti, una rapina e aggressione in ospedale, 62enne di origini francesi arrestato dai Carabinieri x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.