Bordighera arrestata la mamma della bimba di 2 anni trovata morta in casa | ha lividi sul corpo

La mamma della piccola di due anni trovata senza vita in casa è stata arrestata. La donna aveva lividi sul corpo e ora si attende l’esito dell’autopsia per capire cosa sia successo. La comunità si chiede come siano potute accadere certe cose in una famiglia.

C’è una svolta nella tragedia di Bordighera, in provincia di Imperia, dove questa mattina una bambina di due anni è stata trovata morta in casa sua. La mamma della piccola, a seguito dei primi accertamenti sul caso, è stata arrestata con l’accusa di omicidio preterintenzionale. Sembrerebbe che un primo esame svolto dal medico legale sul corpo della piccola abbia smentito le dichiarazioni della donna. I soccorritori, intervenuti questa mattina, dopo la chiamata al 118 della madre della vittima, sono intervenuti tempestivamente ma non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso della piccola. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

