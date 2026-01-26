Mamma e figlia sotto sfratto a Milano | Hanno staccato la corrente davanti alla bimba in lacrime

Una madre e sua figlia di 9 anni sono state vittime di uno sfratto a Milano, con la corrente elettrica staccata davanti alla bambina. La notifica, inviata da Aler, ha portato alla temporanea perdita dell’energia nel loro appartamento. Questa situazione evidenzia le difficoltà sociali legate all’emergenza abitativa e alle procedure di sfratto in città. Di seguito i dettagli di quanto accaduto.

Una mamma e la figlia di 9 anni sono state oggetto di una notifica di sfratto da parte di Aler a Milano: "È stato intimato di lasciare la casa ed è stata staccata la corrente elettrica rimuovendo il contatore a muro".🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su mamma figlia

Una famiglia ucraina, scappata dalla guerra e arrivata a Milano, si trova ora sotto sfratto.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su mamma figlia

Argomenti discussi: Terribile tragedia, mamma e figlia morte in un incidente: Corina Matras, 26 anni, e la piccola Melissa di 5 anni hanno perso la vita in uno schianto contro un camion; Svenuta sotto gli occhi della madre: Non aveva mai dato nessun segnale; Carugate, mamma e figlia intossicate dal monossido: ricoverate in ospedale; Mamma spinge la figlia di 9 anni giù dal balcone per salvarla dall'incendio in casa: Meglio che farla bruciare viva. Accusato il vicino.

Mamma dimentica la figlia di 10 mesi in auto sotto al sole e va a lavorare: la bimba morta per un colpo di caloreÈ entrata a lavoro, in un fast food, lasciando accidentamente la figlia di 10 mesi in auto, con una temperatura esterna di 37 gradi. msn.com

Malfunzionamento alla caldaia, mamma e figlia di 11 anni intossicate dal monossidoUna donna e sua figlia sono rimaste intossicate a causa di una fuga di monossido di carbonio in casa. È successo lunedì 19 gennaio a Carugate. Le due sono state trasportate all'ospedale Niguarda di ... milanotoday.it

Mamma mi fai i spaghettiavvvongole(figlia milanese che parla le lingue), certo ! e non vuoi aprire pure un pandoro così ci sentiamo ancora alla vigilia! Ed ecco qua il nostro sabato sera di fine gennaio che ricorda dicembre buon inizio settimana a tutti - facebook.com facebook

Mamma lascia la figlia #neonata sola col papà per la prima volta e lui la uccide: edema cerebrale, emorragia e 4 costole rotte x.com