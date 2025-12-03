Bimba prelevata da scuola e portata in una comunità a Trieste la denuncia della mamma | Non la vedo da febbraio

Una bimba di 8 anni è stata prelevata mentre era a scuola e trasferita in una comunità per minori a Trieste. La madre aveva denunciato violenze sessuali sulla minore da parte del padre, ma il caso era stato archiviato nel 2024. Nonostante l'archiviazione, la Cassazione aveva comunque annullato l'affidamento esclusivo al padre decretato dalla Corte d'Appello. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Emergenza siccità, falda principale a secco a Civitella Roveto: acqua prelevata da Canistro - facebook.com Vai su Facebook

Bimba prelevata da scuola e portata in una comunità a Trieste, la denuncia della mamma: “Non la vedo da febbraio” - A 8 anni è stata prelevata dalla sua classe in una scuola di Trieste per essere trasferita in una casa famiglia. Scrive fanpage.it

Trieste, bimba di 8 anni prelevata da scuola e portata in comunità. La mamma: «Ridatemi mia figlia» - «Non vedo mia figlia dal vivo dall’11 febbraio, da quando sono andati a prelevarla da scuola e l’hanno portata in una casa famiglia». Come scrive ilmattino.it

Bambina di 8 anni prelevata da scuola e portata via dalla sua mamma: «Ridatemi mia figlia, non la vedo da 9 mesi» - «Non vedo mia figlia dal vivo dall’11 febbraio, da quando sono andati a prelevarla da scuola e l’hanno portata in una casa famiglia». ilgazzettino.it scrive

Bimba portata da scuola in comunità, madre ‘non la vedo da mesi’ - (ANSA) – TRIESTE, 03 DIC – "Non vedo mia figlia di 8 anni, dal vivo, dall’11 febbraio, da quando sono andati a prelevarla da scuola e l’hanno portata in una casa famiglia". Segnala msn.com

Trieste, bimba di 8 anni portata via da scuola e inserita in comunità: la madre non la vede da mesi - La donna, a cui è stata sospesa la responsabilità genitoriale, non la vede da febbraio e denuncia un percorso giudiziario contraddittorio nato dopo la segnalazione di presunti abusi paterni poi archiv ... Segnala msn.com

La bambina prelevata da scuola e portata in comunità a Trieste: «Non la vedo da febbraio» - «Non vedo mia figlia dal vivo dall’11 febbraio, da quando sono andati a prelevarla da scuola e l’hanno portata in una casa famiglia». Riporta msn.com