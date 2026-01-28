Questa mattina il Consiglio Metropolitano ha approvato il Bilancio di previsione 2026, con una cifra di 610 milioni di euro. Durante la seduta sono stati anche approvati altri documenti di pianificazione e programmazione, tra cui la Nota di aggiornamento. La decisione permette di mettere in campo nuovi interventi e investimenti per il territorio.

Nel corso della seduta di stamattina il Consiglio Metropolitano ha adottato il Bilancio di previsione 2026 e altri importanti atti di programmazione e pianificazione, tra cui la Nota di aggiornamento . Una manovra da 610 milioni di euro, e con una previsione di cassa di un miliardo di euro per il 2026. Fondi per strade, scuole, trasporti, occupazione, sviluppo sostenibile e ambiente. Ma anche tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e assetto del territorio. Con il voto favorevole della maggioranza il Consiglio Metropolitano di Napoli ha adottato, nel corso della seduta tenutasi questa mattina nell’aula di Santa Maria la Nova e appena conclusasi, il Bilancio di Previsione 2026 corredato dei suoi allegati, tra cui i Piani delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, il Programma Triennale delle Opere Pubbliche e l’Elenco annuale, il Programma Triennale degli acquisti dei beni e dei servizi e la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2026-2028. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Città Metropolitana, dal Consiglio ok al Bilancio: una manovra da 610 milioni con fondi

