Biathlon malore in gara per Tommaso Giacomel | cosa è successo

Tommaso Giacomel ha accusato un malore durante la gara di biathlon ai Giochi di Milano-Cortina, costringendolo a ritirarsi. Era in testa alla competizione dei 15 km quando si è improvvisamente accasciato sulla neve, disturbando la sua corsa. Il biatleta si trovava in una posizione favorevole prima di fermarsi. La sua corsa si è conclusa bruscamente a causa di questo incidente improvviso. La sua condizione preoccupante ha attirato l’attenzione di tutti i presenti sulla pista.

Era davanti a tutti, poi si è accasciato sulla neve a causa di un malore: si è dovuto ritirare Tommaso Giacomel, biatleta che gareggiava nella competizione della Mass Start (15 km maschile) ad Anteselva, mentre era al comando in solitaria nella competizione dei Giochi olimpici di Milano-Cortina. Cosa è successo. Impeccabile e perfetto, il 25nne di Vipiteno si trovava davanti a tutti gli avversari dopo i primi due poligoni con zero errori ma poi ha rallentato di colpo, quasi passeggiando, nel corso del terzo giro. Costretto a fermarsi a bordo pista, secondo una nota della Fisi (Federazione italiana sport invernali) giunta poco dopo, Giacomel ha abbandonato la gara a causa di un improvviso dolore al fianco che gli ha impedito di respirare al meglio.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

