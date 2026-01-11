Segui in tempo reale la staffetta maschile di biathlon a Oberhof 2026. La gara è iniziata e l’Italia punta a supportare Tommaso Giacomel nella sua performance. Resta aggiornato sugli sviluppi e le classifiche cliccando sul link per la diretta, e non perdere gli altri eventi di oggi, come l’inseguimento femminile alle 14.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DI BIATHLON ALLE 14.30 INIZIATA LA STAFFETTA MASCHILE! 10:53 Ricordiamo che a livello individuale Giacomel vince da 3 gare di fila, mai nessuno come lui! Leader di Coppa, l’azzurro ha già conquistato il pettorale rosso di tre specialità (Sprint, inseguimento e mass). 10:47 La Svezia (Nelin, Stefansson, Ponsiluoma e Samuelsson) e la Germania (Strelow, Fratscher, Nawrath e Zobel) saranno difficilissime da battere. Poi ci siamo noi! 10:45 Favorite Francia (Claude, Jacquelin, Fillon Maillet, Perrot) e Norvegia (Frey, Dale, Uldal e Christiansen)! 10:43 Italia con Braunhofer, Bionaz, Hofer e Giacomel. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta maschile Oberhof 2026 in DIRETTA: iniziata la gara, l’Italia vuole innescare Tommaso Giacomel!

Leggi anche: LIVE Biathlon, Staffetta femminile Oberhof 2026 in DIRETTA: iniziata la gara, Italia rimaneggiata

Leggi anche: LIVE Biathlon, Mass start maschile Annecy 2025 in DIRETTA: iniziata la gara, Giacomel vuole il podio nell’ultima gara dell’anno solare

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

LIVE Biathlon, Staffetta femminile Oberhof 2026 in DIRETTA: vince la Francia, Italia staccata; LIVE! Coppa del Mondo Biathlon, Oberhof, Inseguimento maschile e staffetta femminile: Giacomel insegue il pettorale giallo, fuori Vittozzi e Wierer; LIVE Biathlon, Inseguimento Oberhof 2026 in DIRETTA: STORIA!! Giacomel completa la doppietta e si guadagna il pettorale giallo; Oberhof | Staffetta femminile in Diretta Streaming | IT.

LIVE! Coppa del Mondo Biathlon, Oberhof, Staffetta maschile e Inseguimento femminile: Giacomel vuole trascinare l'Italia, fuori Vittozzi e Wierer - Secondo giorno in Germania, tappa numero quattro della Coppa del Mondo 2025- eurosport.it