biathlon tommaso giacomel sfiora il podio nella pursuit di ruhpolding vince dale skjevdal davanti a perrot

Nella pursuit maschile di Ruhpolding, quinta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, Tommaso Giacomel conclude al quinto posto. La vittoria è andata a Johannes Dale-Skjevdal, seguito da Eric Perrot, che supera l’azzurro nella classifica generale di specialità. La gara si è svolta sulla distanza di 12,5 km e ha visto la partecipazione di atleti di alto livello in una tappa chiave della stagione.

La 12.5 km pursuit maschile di Ruhpolding, in Germania, sede della quinta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, vede il quinto posto di Tommaso Giacomel, nella gara vinta dal norvegese Johannes Dale-Skjevdal davanti al transalpino Eric Perrot, che si avvicina all’azzurro in classifica generale e lo scavalca al comando della graduatoria di specialità. La gara odierna va al norvegese Johannes Dale-Skjevdal, che chiude con 1920 al tiro e vince in 30’23?9, andando a precedere sul traguardo il transalpino Eric Perrot, che manca tre bersagli e conquista la piazza d’onore con un distacco di 4?9. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Ruhpolding 2026 in DIRETTA: Dale-Skjevdal vince una gara bellissima, Giacomel beffato nel finale

Segui in tempo reale l’inseguimento maschile di biathlon a Ruhpolding 2026. Dale e Skjevdal si sono aggiudicati una gara combattuta, mentre Giacomel ha perso il podio negli ultimi metri. Aggiorna la diretta per tutte le fasi della competizione e le ultime notizie.

Biathlon, Tommaso Giacomel trascina l’Italia ai piedi del podio nella staffetta a Oberhof. Vince la Norvegia

Nella staffetta maschile di Oberhof, parte della Coppa del Mondo di biathlon, l’Italia si è piazzata al quarto posto, con Tommaso Giacomel tra i protagonisti. La gara è stata vinta dalla Norvegia, mentre le condizioni meteorologiche hanno influenzato l’andamento della competizione. Un risultato che testimonia l’impegno degli atleti italiani in una disciplina ad alta intensità e precisione.

