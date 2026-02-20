Giacomel ha abbandonato la gara di biathlon a causa di un dolore al fianco, nonostante fosse in testa. La sua uscita ha lasciato delusione tra gli italiani, che speravano in una medaglia. Intanto, nel pattinaggio, si attende con ansia l’esordio di Lollobrigida, pronta a competere nei 1.000 metri. Mentre Galli si ferma ai quarti nello ski cross, il pomeriggio si prospetta ricco di emozioni con le gare di punta che si svolgono oggi. La nazionale italiana punta a recuperare terreno nel medagliere.

(Marco Bonarrigo) Due poligoni impeccabili con dieci colpi su dieci a bersaglio, il passaggio al quinto chilometro in prima posizione, lo sguardo motivato dei giorni migliori. Poi, di colpo, il dramma: al sesto chilometro Tommaso Giacomel molla il gruppo di testa della Mass Start del biathlon, rallenta fino a quasi passeggiare e poi si accuccia a bordo pista a fianco dei suoi tecnici. Leggi l'articolo completo. Si è intanto conclusa la gara dei salti dello sci acrobatico, in una finale con quattro rappresentati cinesi e due svizzeri?1. Xindi Wang (Chn) 132.60 ORO2. Noe Roth (Sui) 131.

