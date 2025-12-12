LIVE Biathlon Sprint Hochfilzen 2025 in DIRETTA | tanti errori al poligono per gli azzurri attesa per Giacomel
Segui in tempo reale la sprint di Hochfilzen 2025 di biathlon, con gli azzurri alle prese con errori al poligono e grandi attese per Giacomel. Aggiorna la diretta per scoprire tutti gli sviluppi e i risultati di questa emozionante competizione, con i pettorali di partenza e le azioni più significative.
11.56 Zero per Ponsiluoma che dopo il primo poligono ha il secondo tempo a 5.0 secondi da Jacquelin 11.56 CHE POLIGONO!!! Strelow spara in 17.0 nel primo poligono, trova lo zero ed è terzo a 9.3 da Jacquelin 11.55 Ai 2.4 km Giacomel ha il quarto tempo con 4 secondi di ritardo da Jacquelin 11.54 Due errori a terra per Zeni. 11.53 Triplo errore in piedi di Jacquelin che getta alle ortiche una grande gara andando all-in nel secondo poligono 11.52 Doppio errore di Hofer.
