LIVE Biathlon Sprint Hochfilzen 2025 in DIRETTA | tanti errori al poligono per gli azzurri attesa per Giacomel

Segui in tempo reale la sprint di Hochfilzen 2025 di biathlon, con gli azzurri alle prese con errori al poligono e grandi attese per Giacomel. Aggiorna la diretta per scoprire tutti gli sviluppi e i risultati di questa emozionante competizione, con i pettorali di partenza e le azioni più significative.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 14.15 11.56 Zero per Ponsiluoma che dopo il primo poligono ha il secondo tempo a 5.0 secondi da Jacquelin 11.56 CHE POLIGONO!!! Strelow spara in 17.0 nel primo poligono, trova lo zero ed è terzo a 9.3 da Jacquelin 11.55 Ai 2.4 km Giacomel ha il quarto tempo con 4 secondi di ritardo da Jacquelin 11.54 Due errori a terra per Zeni. 11.53 Triplo errore in piedi di Jacquelin che getta alle ortiche una grande gara andando all-in nel secondo poligono 11.52 Doppio errore di Hofer. 11. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint Hochfilzen 2025 in DIRETTA: tanti errori al poligono per gli azzurri, attesa per Giacomel

La Coppa del Mondo di biathlon riparte da Hochfilzen, dove venerdì andranno in scena le attesissime Sprint, prima di un weekend interamente dedicato a Staffette e Inseguimenti. Dopo l’ottimo avvio di stagione, l’Italia si presenta in Austria con grandi ambizio - facebook.com Vai su Facebook

“ ” La reazione di Minkkinen che scopre in diretta di avere il pettorale giallo è semplicemente fantastica #Biathlon #Sprint #Minkkinen Vai su X

LIVE Biathlon, Sprint Hochfilzen 2025 in DIRETTA: in pista Bionaz ed Hofer, attesa per i big - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 14. Lo riporta oasport.it

LIVE Biathlon, Sprint femminile Hochfilzen 2025 in DIRETTA: Wierer e Vittozzi ci provano, torna Julia Simon - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT MASCHILE DI BIATHLON ALLE 11. Da oasport.it

Biathlon Season 24/25 - Sprint Women - Hochfilzen (AUT)

Video Biathlon Season 24/25 - Sprint Women - Hochfilzen (AUT) Video Biathlon Season 24/25 - Sprint Women - Hochfilzen (AUT)