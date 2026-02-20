Giacomel si ferma durante la gara di biathlon a causa di un malore, mentre guidava la competizione. L’atleta italiano aveva preso il comando con grande determinazione, ma è stato costretto a fermarsi, lasciando spazio agli avversari. La sua corsa si interrompe improvvisamente, creando delusione tra tifosi e squadra. Nel frattempo, nel pattinaggio, si attende il ritorno di Lollobrigida sui ghiacci. La giornata si concentra sulle prossime sfide degli atleti italiani.

(Marco Bonarrigo) Due poligoni impeccabili con dieci colpi su dieci a bersaglio, il passaggio al quinto chilometro in prima posizione, lo sguardo motivato dei giorni migliori. Poi, di colpo, il dramma: al sesto chilometro Tommaso Giacomel molla il gruppo di testa della Mass Start del biathlon, rallenta fino a quasi passeggiare e poi si accuccia a bordo pista a fianco dei suoi tecnici. Leggi l'articolo completo. Si è intanto conclusa la gara dei salti dello sci acrobatico, in una finale con quattro rappresentati cinesi e due svizzeri?1. Xindi Wang (Chn) 132.60 ORO2. Noe Roth (Sui) 131.🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Biathlon, delusione Giacomel: era in testa e si ferma per un malore. Pattinaggio: attesa per Lollobrigida | Le possibili medaglie

