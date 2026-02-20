Bianca Balti torna a Sanremo 2026 l’annuncio di Carlo Conti

Bianca Balti torna a Sanremo 2026, confermata da Carlo Conti durante la presentazione ufficiale. La modella, che ha già partecipato lo scorso anno, sarà di nuovo sul palco come co-conduttrice. La sua presenza si aggiunge a un cast ricco di novità e artisti emergenti. I fan attendono con entusiasmo questa nuova partecipazione, che promette di portare freschezza e stile all’evento. La kermesse si svolgerà tra pochi giorni, con molte sorprese in vista.

Ci sarà anche Bianca Balti al Festival di Sanremo 2026. Dopo l'ottima performance dello scorso anno, la top model affiancherà di nuovo Carlo Conti. Questa volta nella serata di venerdì 27 febbraio, dedicata alle cover. A dare l'annuncio, con grande entusiasmo, lo stesso direttore artistico e conduttore Rai. Carlo Conti annuncia il ritorno di Bianca Balti a Sanremo 2026. "Per me è una grande gioia annunciare che Bianca Balti tornerà sul palco del Festival di Sanremo, a un anno dalla sua partecipazione, nella serata di venerdì". Così Carlo Conti ha comunicato l'atteso ritorno della modella durante il programma Cinque Minuti di Bruno Vespa, in onda venerdì 20 febbraio su Rai 1 alle 20.