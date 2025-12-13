Sanremo l’annuncio di Carlo Conti | Tre conduttrici al Prima Festival Gazzoli torna all’Ariston
Carlo Conti svela le novità del Festival di Sanremo 2026 durante la conferenza di Sarà Sanremo, annunciando le tre conduttrici del Prima Festival e il ritorno di Gianluca Gazzoli all’Ariston. Le anticipazioni aumentano l’attesa per l’appuntamento musicale più atteso dell’anno.
Carlo Conti continua a offrire qualche piccola anticipazione sul Festival di Sanremo 2026. Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Sarà Sanremo, il direttore artistico ha svelato le tre conduttrici del Prima Festival e annunciato il ritorno di Gianluca Gazzoli sul palco dell’Ariston. Sbottonandosi, poi, anche sul presunto ritorno di Amadeus. Carlo Conti presenta la squadra del Festival. Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey condurranno il PrimaFestival. Lo ha annunciato Carlo Conti, direttore artistico del Festival di Sanremo 2026, durante la conferenza stampa di presentazione di Sarà Sanremo, in programma domani in prima serata su Rai1. Dilei.it
