SANREMO 2026 | CARLO CONTI IRROMPE AL TG1 PER UN GRANDE ANNUNCIO

Sanremo 2026 si avvicina e il rapporto tra il Festival e il Tg1 si rafforza. Dopo l’esperienza di Amadeus, ora è Carlo Conti a portare avanti questa collaborazione, rafforzando il legame tra il principale evento musicale italiano e il telegiornale di Rai. Questa continuità sottolinea l’importanza della manifestazione nel panorama culturale e mediatico del paese.

Prosegue il sodalizio tra Sanremo e Tg1, inaugurato da Amadeus e consolidato dall'attuale direttore artistico e conduttore del Festival Carlo Conti. Un nuovo annuncio è arrivato. Questa sera, 7 gennaio, Conti si è collegato con il primo telegiornale d'Italia per comunicare un altro tassello relativo alla 76° edizione del Festival della Canzone Italiana, attesa su Rai1 dal 24 al 28 febbraio 2026. (in aggiornamento) A Sanremo 2026 ci saranno 30 Big in gara con canzoni che esplorano temi dal sociale alla leggerezza, passando per l'introspezione, promettendo al pubblico un mix di ritmi e messaggi, dal pop all'urban.

Sanremo 2026: i titoli delle 30 canzoni dei Big

