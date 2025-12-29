Giampaolo Morelli e Biagio Izzo ‘Principi della commedia’ a Capri

Capri si prepara a celebrare la commedia italiana con una serata dedicata a Giampaolo Morelli e Biagio Izzo. Durante l’evento, in programma il 30 dicembre, i due attori riceveranno il riconoscimento ‘Principi della commedia’ per aver saputo combinare la tradizione partenopea con un’ironia moderna e un apprezzamento diffuso. L’appuntamento, promosso da Capri Hollywood, sottolinea l’importanza della commedia nel panorama culturale italiano e il ruolo di questi artisti.

Capri, Hollywood celebra la commedia italiana premiando due tra i protagonisti più amati dal pubblico: Giampaolo Morelli e Biagio Izzo, protagonisti il 30 dicembre di una serata speciale sull'isola azzurra, dove riceveranno il riconoscimento 'Principi della commedia', capaci di fondere la grande tradizione partenopea, si legge nella motivazione, con un'ironia contemporanea e un successo popolare trasversale. A festeggiarli un parterre di numerose personalità di Hollywood, a loro volta premiati, tra cui l'attore canadese Nolan G. Funk, l'attrice e produttrice americana Meadow Williams, l'attore Kristo Andrew, già vincitore di un Emmy Award, e gli attori inglesi Gary Stretch e Alanah Bloor, insieme a molti altri ospiti che stanno giungendo sull'isola in questi giorni per la 30ª edizione di Capri Hollywood, presieduta dall'attore Vince Riotta.

