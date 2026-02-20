Bezzecchi | Test impegnativo per Aprilia tante novità

Marco Bezzecchi ha spiegato che i recenti test di Aprilia sono stati molto impegnativi a causa delle numerose novità tecniche. La casa di Noale ha provato diverse configurazioni aerodinamiche sulla RS-GP, cercando di migliorare l’efficienza in vista della stagione 2026 della MotoGP. Durante le sessioni, i piloti hanno esplorato nuove soluzioni per ridurre la resistenza e aumentare la stabilità in curva. Le prove si sono svolte sul circuito di Mugello, dove Aprilia ha raccolto dati fondamentali per le prossime sfide.

Nel quadro della stagione 2026 della MotoGP, aprilia rs-gp si conferma protagonista di una fase di sviluppo intensa, con approfondimenti aerodinamici e test mirati che hanno occupato i primi appuntamenti in Asia e proseguiranno con nuove valutazioni prima delle gare. l’attività di sviluppo coinvolge l’intero pacchetto tecnico, puntando a margini di miglioramento concreti in vista degli impegni sul circuito e della definizione dell’assetto competitivo. Durante i test iniziali a sepang sono state prese in esame molteplici versioni del pacchetto aerodinamico del codone, con l’obiettivo di valutare risposte diverse e identificare soluzioni efficaci per l’intera piattaforma.🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Bezzecchi: "Test impegnativo per Aprilia, tante novità Leggi anche: MotoGP, Ducati mette paura a tutti nei test di Sepang. Aprilia risponde presente con Bezzecchi Leggi anche: MotoGP live, test Sepang 2026 in diretta, tempi e classifica dell’ultima giornata: Ducati manda in pista Marquez e Bagnaia, Aprilia con Bezzecchi Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: MotoGP, Lorenzo Savadori, l'ombra laboriosa dell'Aprilia: Non ce la faccio più, ma la moto è pronta. Aprilia vuole Bagnaia, Rivola sogna un dream team Italia con Bezzecchi ma c'è già Yamaha forte su PeccoAprilia tenta il colpo Bagnaia per formare una coppia tutta italiana con Bezzecchi ma per avere Pecco, Rivola deve battere la concorrenza di Yamaha ... sport.virgilio.it MotoGP | Test Sepang Day 3, Bezzecchi: La RS-GP26 è chiaramente un passo avantiOttimo secondo tempo per Marco Bezzecchi nella terza ed ultima giornata di test IRTA della MotoGP al SIC, Sepang International Circuit. Il pilota dell'Aprilia ha continuato a lavorare sul prototipo de ... motograndprix.motorionline.com Tra la fatica fisica per i 6 giorni di test e la promozione della nuova RS-GP, il tester romagnolo traccia la rotta per il futuro della Casa di Noale, da Bezzecchi al debutto del progetto 850cc - facebook.com facebook Marc Marquez torna col botto ed è il più veloce nel day-1 dei Test di Sepang. Bagnaia e Bezzecchi lavorano sullo sviluppo - x.com