Bestemmie insulti e minacce all’arbitro scatta la squalifica fino al 31 dicembre 2026

L’arbitro ha subito insulti, minacce e bestemmie durante le partite del 15 febbraio in Umbria, portando a sanzioni che durano fino al 31 dicembre 2026. Le contestazioni si sono concentrate sui comportamenti aggressivi di alcuni giocatori e tifosi, che hanno causato tensioni e interventi delle forze dell’ordine. Le decisioni disciplinari colpiscono duramente le squadre coinvolte, che dovranno rispettare le restrizioni imposte dal giudice sportivo. La situazione ha suscitato preoccupazione tra gli appassionati di calcio locali.

Il provvedimento del giudice sportivo nei confronti dell'allenatore del Grs Terni Papigno. Tutte le decisioni dopo le gare dell'ultimo fine settimana Giornate di fuoco sui campi di calcio umbri, come certificato dalle pesanti sanzioni disciplinari comminate dal giudice sportivo territoriale al termine delle gare dello scorso 15 febbraio. Risse, cori offensivi, insulti sessisti e minacce di morte agli arbitri hanno caratterizzato le partite, con conseguenze pesanti per società, dirigenti, allenatori e calciatori. Il caso più grave dell'intero weekend arriva dalla seconda categoria, con la squalifica fino al 31 dicembre 2026 per l'allenatore del Grs Terni Papigno.