Secondo Giuseppe Mazzini, l’educazione è il pane dell’anima. Un pane che, nel caso dei tifosi della squadra di calcio della Sorianese, è risultato un po’ bruciacchiato, almeno dopo aver letto uno degli ultimi referti del giudice sportivo. I fatti non si riferiscono alla gara dell’ultimo weekend. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Offese, minacce e bestemmie contro l’arbitro: Sorianese multata per colpa dei suoi tifosi

Leggi anche: Monetine e bottigliette d'acqua contro arbitro e guardalinee, i tifosi sbagliano e la società viene multata

Leggi anche: Dopo i fatti accaduti nel finale di gara contro il Sant’Agostino. Società multata per fumogeni e intemperanze dei tifosi

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Antonelli, minacce di morte e offese dopo il sorpasso subìto da Norris. La Red Bull prima accusa e poi fa retromarcia - Nella volata finale del Mondiale di Formula 1 sale la tensione dopo l'epilogo del Gp del Qatar che ha portato Max Verstappen a - corriere.it

"Continuano i messaggi di offese e minacce per te Francesco. La mala Napoli è davvero tanta". - facebook.com facebook

Maltratta e aggredisce la compagna, 35enne arrestato nel Tarantino. Offese, minacce e vessazioni sin dall'inizio della convivenza, avviata nel 2018 #ANSA x.com