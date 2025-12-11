Minacce e insulti all'arbitro 18 giornate di squalifica per 4 calciatori | stangata per la Roma U17

Quattro giocatori della Roma Under 17 sono stati squalificati per 18 giornate a causa di minacce e insulti rivolti all’arbitro e agli avversari dopo la sconfitta contro la Fiorentina, segnando un record negativo per la categoria. La decisione mira a sottolineare l’importanza del rispetto e del comportamento corretto in ambito sportivo.

La Roma Under 17 segna un record negativo per la categoria: stangata per quattro giocatori per aver insultato avversari e arbitro dopo la sconfitta contro la Fiorentina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

