Bertram rimonta e travolge Venezia

20 feb 2026

Bertram ha vinto contro Venezia perché ha messo in campo una prestazione energica, risalendo dal punteggio e dominando l’ultimo quarto. La squadra di casa ha cambiato marcia, sfruttando le occasioni e mostrando una difesa più attenta. Venezia, invece, ha accusato un calo di concentrazione e ha perso terreno nel finale. La partita si è accesa negli ultimi minuti, quando Bertram ha preso il comando e ha concluso con un vantaggio convincente. La sfida ora si decide nelle prossime gare.

La sfida tra due squadre di alto livello ha offerto una rimonta decisiva destinata a definire la qualificazione alle Final Eight. Dopo un avvio in cui Venezia prendeva l’iniziativa, la Bertram ha accelerato nel secondo tempo, recuperando terreno e chiudendo la contesa sul punteggio finale di 95-87. L’impresa è frutto di una performance collettiva accurata, guidata dall’energia delle rotazioni e dalla gestione tattica dei possessi. La squadra ospite ha mantenuto il controllo per gran parte della prima parte, ma la Bertram ha reagito con un?gioco di squadra? compatto nel corso della seconda frazione, ribaltando rapidamente la situazione.🔗 Leggi su Mondosport24.com

