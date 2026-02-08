Venezia Motoscafo travolge due gondole in Canal Grande | otto persone in acqua

Un motoscafo ha travolto due gondole nel cuore di Venezia, nel Canal Grande, nel tardo pomeriggio di oggi. Otto persone sono finite in acqua e sono state immediatamente soccorse. L’incidente si è verificato quando il motoscafo della compagnia Alilaguna ha perso il controllo, andando a colpire le gondole e sfiorando il Ponte di Rialto. La dinamica è ancora da chiarire, ma l’episodio ha suscitato molta paura tra i presenti.

Venezia è stata teatro di un insolito e spaventoso incidente nel tardo pomeriggio di oggi, 8 febbraio 2026, quando un motoscafo della compagnia Alilaguna ha perso il controllo nel Canal Grande, scontrandosi con due gondole e finendo per urtare il celebre Ponte di Rialto. L’evento, avvenuto in un momento di particolare vivacità per la città, già immersa nell’atmosfera festosa del Carnevale, ha causato il finire in acqua di otto persone, tra cui turisti peruviani e un gondoliere. Fortunatamente, non si registrano feriti gravi, ma la scena è stata di grande caos e preoccupazione, richiedendo l’immediato intervento di soccorsi e forze dell’ordine.🔗 Leggi su Ameve.eu

Un incidente si è verificato stamattina a Venezia, nel cuore del Canal Grande.

Questa mattina a Venezia un battello Alilaguna si è improvvisamente bloccato e ha travolto due gondole e una barca.

