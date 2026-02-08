Incidente in Canal Grande a Venezia Alilaguna in avaria travolge gondole VIDEO

Un incidente si è verificato questa mattina nel Canal Grande di Venezia. Una barca dell’Alilaguna, in avaria, ha travolto due gondole, causando il ribaltamento di quattro persone in acqua. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i sommozzatori e le forze dell’ordine per soccorrere i feriti e fare i rilievi. Al momento, non sono chiare le cause dell’avaria e le condizioni dei coinvolti.

