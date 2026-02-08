Incidente in Canal Grande a Venezia Alilaguna in avaria travolge gondole VIDEO
Un incidente si è verificato questa mattina nel Canal Grande di Venezia. Una barca dell’Alilaguna, in avaria, ha travolto due gondole, causando il ribaltamento di quattro persone in acqua. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i sommozzatori e le forze dell’ordine per soccorrere i feriti e fare i rilievi. Al momento, non sono chiare le cause dell’avaria e le condizioni dei coinvolti.
Incidente a Venezia: barca Alilaguna in avaria ha urtato due gondole e 4 persone sonio finite in acqua: vigili del fuoco, sommozzatori, polizia locale e forze dell'ordine per i soccorsi e i rilievi. L'accaduto verso le 11, oggi domenica 8 febbraio. Le persone sono già state recuperate. Dalle.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Incidente in Canal Grande a Venezia, Alilaguna in avaria travolge gondole e una barca VIDEO
Un incidente si è verificato questa mattina a Venezia, lungo il Canal Grande.
Incidente acqueo a Venezia: Alilaguna in avaria travolge due gondole e una barca in Canal GrandeMomenti di grande paura in Canal Grande a Venezia, dove un natante Alilaguna in avaria ha perso il controllo, urtando una barca e due gondole, provocando la caduta in acqua di quattro persone. rainews.it
