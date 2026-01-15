Australian Open in salita per Sinner Bertolucci | Deve sbrigarsi

Jannik Sinner affronta un percorso difficile agli Australian Open, con sfide imprevedibili e sorti inaspettate. Bertolucci sottolinea l’urgenza di migliorare e di agire con decisione, evidenziando l’importanza di prepararsi al meglio per affrontare le prossime sfide. In un torneo dove ogni dettaglio conta, la costanza e la determinazione saranno fondamentali per avanzare nel tabellone.

AGI - Ogni torneo fa storia a sé, così come ogni sorteggio. Non sempre quelli sulla carta agevoli si rivelano poi altrettanto facili nella realtà. Detto ciò, Jannik Sinner ha poco da rallegrarsi dopo il sorteggio degli Open d'Australia, primo sloam della stagione dove difende (per la seconda volta) il titolo. A partire del match d'esordio con il francese Hugo Gaston, tutt'altro che uno sparring partner anche se il numero 2 del mondo ha già battuto il 26enne francese numero 94 Atp nei due precedenti incontri del 2021. Al secondo turno potrebbe incrociare l'australiano James Duckworth e al terzo il giovane brasiliano Joao Fonseca.

