Como-Fiorentina Fabregas | Vogliamo vincere poi penseremo al Milan

Cesc Fabregas ha dichiarato che la Fiorentina punta a vincere contro il Como, senza pensare ancora alla partita successiva contro il Milan. La sfida tra le due squadre si gioca oggi alle 15 allo Stadio Sinigaglia, dove i toscani cercano di ottenere i tre punti per migliorare la propria posizione in classifica. La partita arriva pochi mesi dopo il confronto di Coppa Italia, quando i viola furono eliminati ai quarti proprio dai lombardi.

Como e Fiorentina tornano ad affrontarsi oggi alle 15 allo Stadio Sinigaglia di Como dopo il match di Coppa Italia dello scorso 27 gennaio nel quale i lariani ebbero la meglio, volando ai quarti di finale della competizione. Questo match, per i BiancoBlu arriva proprio dopo la vittoria ai quarti di finale di Coppa Italia contro il Napoli, risultato che ha portato il Como in semifinale per la prima volta dopo quarant’anni. Ora i lariani tornano a essere impegnati in campionato dopo lo stop della scorsa settimana causato dal rinvio di Milan-Como per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. Sulle rive del Lago arriva una Fiorentina che sta ancora prendendo forma dopo il mercato di gennaio, finestra in cui la squadra guidata da Paolo Vanoli ha completamente cambiato volto, modificando assetto e aggiungendo numerosi giocatori di qualità alla sua rosa.🔗 Leggi su Quicomo.it

La Fiorentina cade in casa contro il Como, che risponde con una rimonta vincente.

