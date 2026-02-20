Bernate Ticino uomo di 37 morto sul lavoro schiacciato da un muletto

A Bernate Ticino, un uomo di 37 anni è morto schiacciato da un muletto mentre lavorava in un'azienda di materie plastiche. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio in via delle Vallogge di Sotto e ha coinvolto un dipendente che stava movimentando materiali. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità.

Bernate Ticino (Milano), 20 febbraio 2026 - Ancora un morto sul lavoro in Lombardia. Oggi pomeriggio un uomo di 37 anni ha perso la vita in via delle Vallogge di Sotto a Bernate Ticino nella Mondo Sd, un'azienda di materie plastiche. Secondo le prime informazioni il 37enne sarebbe rimasto schiacciato da un muletto contro altro macchinario. Sul posto sono intervenuti elisoccorso, auto infermieristica, ambulanza, vigili del fuoco e forze dell'ordine. Ai sanitari dell’Areu, però, non è rimasto altro che constatare il decesso dell’uomo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bernate Ticino, uomo di 37 morto sul lavoro schiacciato da un muletto Leggi anche: Tragedia sul lavoro alle Eolie: operaio di 37 anni muore schiacciato da un escavatore Leggi anche: Incidente sul lavoro: schiacciato da un macchinario, morto operaio Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Eventi segnalati dai Comuni; Malore in strada a Bernate, interviene l’elisoccorso. Uomo di 37 anni muore in un'azienda di materie plastiche: l'incidente sul lavoro nel MilaneseUn uomo di 37 anni è morto, venerdì pomeriggio 20 febbraio 2026, in un incidente sul lavoro a Bernate Ticino, nel Milanese. È accaduto alle 17 in via delle Vallogge ... leggo.it Tragedia sul lavoro nel Milanese: operaio muore schiacciato da un macchinarioL'incidente si è verificato oggi pomeriggio nell'azienda Mondo Sd, specializzata nella produzione e lavorazione materie plastiche, a Bernate Ticino, nel ... fanpage.it NUOVO MEDICO NELL'AMBITO DI CUGGIONO ASST comunica l'inserimento di un nuovo Medico Incaricato Temporaneo all’interno dell’ambito di Cuggiono (Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Cuggiono, Inveruno), a partire dal 16 Febbraio 2026. L - facebook.com facebook