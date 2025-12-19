Tragedia sul lavoro alle Eolie | operaio di 37 anni muore schiacciato da un escavatore

Una tragedia sfiorata alle Eolie: un operaio di 37 anni è deceduto a Ginostra dopo essere stato schiacciato da un escavatore ribaltatosi lungo una scalinata. L’incidente, ancora oggetto di approfondimento, ha sconvolto la comunità locale, lasciando un velo di tristezza e incredulità. Un dramma che sottolinea la pericolosità del lavoro e l’importanza delle misure di sicurezza.

