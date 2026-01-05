L’Antitrust multa ancora Poltronesofà | 1 milione di euro per campagne pubblicitarie su sconti inesistenti

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha multato Poltronesofà con un'ammenda di un milione di euro, a causa di pratiche pubblicitarie relative a sconti inesistenti. La decisione si inserisce in un’indagine sulle modalità di comunicazione delle offerte commerciali dell’azienda, ritenute ingannevoli. Questa sanzione rappresenta un intervento volto a tutelare la correttezza delle informazioni fornite ai consumatori nel settore dell’arredamento.

Anno nuovo multa nuova per Poltronesofà. L’Antitrust ha sanzionato l’azienda di divani per pratiche scorrette nella politica di sconti, dandole una multa da 1 milione di euro. Il procedimento, spiega il garante della concorrenza nel suo bollettino settimanale, riguarda “la pratica commerciale posta in essere dalla società Poltronesofà S.p.A. consistente nella indicazione, ingannevole e omissiva, di una asserita convenienza del prezzo praticato per i divani appartenenti alla Collezione Promo, pubblicizzato durante le campagne promozionali diffuse attraverso Tv, radio, social media e internet”. Più nel dettaglio, l’Antitrust spiega che Poltronesofà, a partire almeno dall’inizio di gennaio 2023, ha enfatizzato – attraverso campagne pubblicitarie per promuovere la vendita promozionale di divani appartenenti alla Collezione Promo – l’esistenza di un rilevante “sconto” rispetto a un prezzo assai superiore, indicato come “barrato”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

