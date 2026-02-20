Bergomi studia Stankovic in telecronaca | Non sbaglia mai | contro l’Atletico ha giocato alla…

Bergomi analizza Stankovic in telecronaca, evidenziando la sua costanza. La causa di questa attenzione è il rendimento eccezionale dell’attaccante serbo, che contro l’Atletico ha dimostrato grande sicurezza. Bergomi osserva che Stankovic non commette errori e si distingue per la freddezza sotto porta. Il suo modo di giocare, deciso e preciso, ha attirato l’interesse anche degli appassionati italiani. La sua presenza in campo continua a fare la differenza per il Club Brugge e suscita curiosità tra i tifosi.

Bergomi. Il rendimento di Aleksander Stankovic con il Club Brugge continua a far parlare anche in Italia. Tra gli osservatori più attenti c’è Beppe Bergomi, che ha seguito da vicino il giovane centrocampista durante la telecronaca della sfida contro l’ Atletico Madrid su Sky Sport. L’ex difensore ha raccontato di aver osservato con particolare attenzione il figlio d’arte, sottolineandone le qualità tecniche e la pulizia nelle giocate, ed evidenziando come il giocatore si sia distinto per precisione e ordine in campo. Bergomi parla delle qualità e del futuro del giovane talento. Bergomi ha poi aggiunto: “ Ieri ha giocato alla Sucic per dire, bello, non sbaglia mai tecnicamente “, sottolineando però come nella partita non si siano viste particolari accelerazioni, pur ricordando che nel campionato belga il centrocampista è tra i migliori proprio per progressioni e tiro da fuori.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: Lotito: «Raspadori? E chi è, Maradona? Non ha mai giocato né all’Atletico né dove era prima» Leggi anche: Vlahovic mai più alla Juventus: ha giocato la sua ultima partita Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Non si parla altro che del caso Bastoni. Caso su cui è intervenuto anche Beppe Bergomi. "Dovevano consigliare a Bastoni di andare subito a scusarsi, ma c'è sempre tempo per chiedere scusa. Poi quando uno lo fa non deve essere colpevolizzato, è successo - facebook.com facebook