Vlahovic mai più alla Juventus | ha giocato la sua ultima partita
L’infortunio è più grave del previsto, la cessione inevitabile. Dusan Vlahovic ha appena detto addio alla squadra bianco nera. Due minuti possono cambiare in peggio la stagione di una squadra di calcio. In Serie A purtroppo, quest’anno è toccato proprio alla Juventus fare i conti con questo pericoloso problema che può annidarsi dietro ogni azione di gioco di un match ufficiale. Dopo essere “sopravvissuto” alle qualificazioni per i Mondiali 2026 con la Serbia senza infortuni, Dusan Vlahovic si è purtroppo fatto male. Il giocatore ha lasciato il campo dolorante e in lacrime davanti ad un esterrefatto Luciano Spalletti nel corso della partita Juventus-Cagliari, conclusasi tutta nel primo tempo con un 2-1 che ha premiato la formazione della vecchia signora. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L’arrivo e l’uscita di Dusan Vlahovic dal J-Medical. Dopo le visite mediche l’attaccante ha firmato in silenzio autografi ad alcuni tifosi presenti #Tuttosport #Vlahovic #Juventus - facebook.com Vai su Facebook
#Vlahovic all’uscita dal Jmedical, travolto dall’affetto dei tifosi della #Juventus presenti Vai su X
Vlahovic infortunato, c’è lesione. Esami Juve: comunicato ufficiale, torna nel 2026, quali gare salta - L’infortunio di Vlahovic ha ribaltato scenari che fino a pochi giorni fa sembravano ormai consolidati all'interno della Juventus. Come scrive tuttosport.com
Juventus shock: Vlahovic ko per lesione grave, tormento senza fine - Spalletti, da martedì contro l'Udinese in Coppa Italia, deve reinventare la squadra s ... Scrive msn.com
Vlahovic Juve, arriva il comunicato ufficiale sulle condizioni dell’attaccante bianconero! Che tegola per Spalletti! - Vlahovic Juve, ecco la nota ufficiale del club sulle condizioni dell’attaccante servo! Scrive calcionews24.com
Juve, Vlahovic si ferma: lesione di alto grado, quando può rientrare - Dopo il problema accusato durante la partita contro il Cagliari, l'attaccante bianconero è stato sottoposto ad approfondimenti: tutti i dettagli ... corrieredellosport.it scrive
Infortunio Vlahovic, per l’attaccante della Juve si teme lungo stop - Cagliari, lunedì mattina l'attaccante bianconero Dusan Vlahovic è stato ... Segnala msn.com
Come cambia la Juventus senza Vlahovic (e quante partite salterà) - L'infortunio subito da Vlahovic è serio e costringerà il serbo a stare fuori almeno due mesi. panorama.it scrive