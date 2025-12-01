Vlahovic mai più alla Juventus | ha giocato la sua ultima partita

L’infortunio è più grave del previsto, la cessione inevitabile. Dusan Vlahovic ha appena detto addio alla squadra bianco nera. Due minuti possono cambiare in peggio la stagione di una squadra di calcio. In Serie A purtroppo, quest’anno è toccato proprio alla Juventus fare i conti con questo pericoloso problema che può annidarsi dietro ogni azione di gioco di un match ufficiale. Dopo essere “sopravvissuto” alle qualificazioni per i Mondiali 2026 con la Serbia senza infortuni, Dusan Vlahovic si è purtroppo fatto male. Il giocatore ha lasciato il campo dolorante e in lacrime davanti ad un esterrefatto Luciano Spalletti nel corso della partita Juventus-Cagliari, conclusasi tutta nel primo tempo con un 2-1 che ha premiato la formazione della vecchia signora. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

