Lotito | Raspadori? E chi è Maradona? Non ha mai giocato né all’Atletico né dove era prima
Durante una cerimonia a Villa Borghese per i 126 anni della Lazio, il presidente Claudio Lotito ha commentato la situazione di Raspadori, sottolineando che il calciatore non ha mai giocato in club come l'Atletico Madrid o nella sua precedente squadra. Le sue parole hanno attirato l'attenzione dei presenti, offrendo un quadro chiaro e diretto sulla posizione del club riguardo al giocatore.
A margine della cerimonia per i 126 anni della Lazio a Villa Borghese, il presidente biancoceleste Claudio Lotito ha parlato con la stampa. Le sue parole. Le parole di Lotito. A che punto siamo con lo stadio Flaminio? «Se ci fossero stati ostacoli non avremmo presentato la documentazione. Stanno lavorando due università, nello staff è incluso anche un membro della famiglia Nervi. Tra avere un Flaminio in queste condizioni e uno con una struttura che molti hanno definito geniale c’è una differenza. Ringrazio il sindaco, ha riconosciuto e sostenuto l’importanza di una ristrutturazione conservativa che migliora la situazione attuale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
