Una fabbrica illegale di fuochi d’artificio è stata scoperta a Sant’Antimo, nel Napoletano, dalla Polizia di Stato. L’intervento ha portato alla denuncia di un uomo di 34 anni per detenzione e commercio abusivi di materie esplodenti, evidenziando un grave rischio per la sicurezza pubblica e l’illegalità nel settore.

© Anteprima24.it - Sequestrata fabbrica illegale di fuochi d’artificio

Tempo di lettura: < 1 minuto Una fabbrica illegale di fuochi d’artificio stata scoperta a Sant’Antimo, nel Napoletano, dalla Polizia di Stato che ha denunciato un 34enne per detenzione e commercio abusivi di materie esplodenti. I “ Falchi ” della Squadra Mobile di Napoli e gli agenti della Polizia Amministrativa e Sociale, tenendo sotto controllo i social, dove si pubblicizzano e vendono articoli pirotecnici, sono riusciti a individuare il 34enne e, seguendolo, hanno trovato la fabbrica. Nel deposito c’erano diverse batterie di fuochi d’artificio per un peso complessivo di circa 50 kg, 78 razzi, 35 bombe da mortaio, 81 spolette, oltre numerosi petardi artigianali, pezzi di artifizi pirotecnici di fabbricazione artigianale e altro materiale utilizzato per la produzione di fuochi d’artificio privi di etichettatura. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Leggi anche: Sant’Antimo, scoperta fabbrica illegale di fuochi d’artificio: denunciato 34enne

Leggi anche: Esplosione fabbrica di fuochi d'artificio: sit-in davanti al tribunale

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Sequestrata fabbrica illegale di fuochi d'artificio nel Napoletano; Sequestrata a Sant’Antimo una fabbrica illegale di fuochi d’artificio; Scoperta fabbrica abusiva di fuochi d'artificio: maxi sequestro di botti - VIDEO; Ancora una fabbrica illegale di fuochi d'artificio: sequestro e denuncia/VIDEO.

Sequestrata fabbrica illegale di fuochi d'artificio nel Napoletano - Una fabbrica illegale di fuochi d'artificio stata scoperta a Sant'Antimo, nel Napoletano, dalla Polizia di Stato che ha denunciato un 34enne per detenzione e commercio abusiv ... gazzettadiparma.it