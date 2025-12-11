Tabacco di contrabbando Sequestrate sette tonnellate Avrebbero fruttato due milioni

Sequestrate sette tonnellate di tabacco di contrabbando, un traffico illecito dal valore stimato di oltre due milioni di euro. L'operazione evidenzia l'entità del fenomeno e le potenziali perdite per il mercato legale, sottolineando l'importanza di contrastare il contrabbando di prodotti tutelati dalla legge.

Se tutto quel tabacco di contrabbando, circa 7 tonnellate, fosse stato usato per produrre sigarette contraffatte, ottenendone almeno 7 milioni, in base al valore dei 350mila pacchetti sul mercato clandestino avrebbe fruttato una somma di oltre due milioni. Invece è stato tutto sequestrato dalla Gdf del Comando provinciale di Pavia, che ha così colpito l'organizzazione criminale azzerando il guadagno illecito e ha anche evitato il danno all'Erario per l' evasione d'imposta. Il risultato è frutto dell'attività di controllo economico del territorio svolta dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Pavia, che hanno notato un Tir sospetto perché fermo per qualche giorno nel parcheggio dell'area industriale al confine tra Certosa di Pavia e Borgarello.

