Pavia sequestrate 7 tonnellate di tabacco di contrabbando Trasformato in sigarette avrebbe fruttato 2 milioni di euro

A Pavia, un importante intervento antidroga ha portato al sequestro di oltre 7 tonnellate di tabacco di contrabbando, bloccando la produzione di sigarette illegali e prevenendo ingenti profitti illeciti. L'operazione si inserisce nelle attività di contrasto al contrabbando e alla criminalità organizzata nel settore del tabacco.

Pavia, 10 dicembre 2025 - Sequestrate oltre 7 tonnellate di tabacco di contrabbando, impedendo la produzione di sigarette contraffatte per un valore stimato sui 2 milioni di euro. È l'esito di un intervento della Guardia di finanza del Comando provinciale di Pavia, reso noto oggi, mercoledì 10 dicembre, con comunicato stampa diramato dalla Procura. Il proprietario del mezzo, un cittadino polacco, è stato identificato e denunciato, a piede libero, per i reati di contrabbando aggravato e produzione di marchi contraffatti. L'autoarticolato era fermo da qualche giorno in un parcheggio nella zona industriale tra Certosa di Pavia e Borgarello e ha insospettito i finanzieri perché "dal telonato del rimorchio - spiega la nota - era possibile intravedere che il mezzo fosse carico di materiale", circostanza anomala per la sosta prolungata (solitamente i tir restano parcheggiati se vuoti). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pavia, sequestrate 7 tonnellate di tabacco di contrabbando. Trasformato in sigarette avrebbe fruttato 2 milioni di euro

