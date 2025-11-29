Camera di commercio Irpinia Sannio | focus sull’economia locale 57 imprese storiche premiate a Benevento

Lunedì 1° dicembre la Camera di commercio Irpinia Sannio (alle ore 15 nella sede camerale di Benevento in Piazza IV Novembre 1) presenta il Focus Economia 2025 e celebra 57 imprese storiche del territorio. L’evento rappresenta un doppio appuntamento di rilievo per il sistema economico provinciale, offrendo sia una fotografia aggiornata dello stato dell’economia locale sia un riconoscimento alle aziende che operano ininterrottamente da almeno 60 anni. Interverranno rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, delle professioni e delle associazioni di categoria. Saluti istituzionali e apertura dei lavori. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

